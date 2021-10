Inter, Calhanoglu al buio. Inzaghi lo aspetta: “Simone alla ricerca del ‘terzo uomo’”

opo un inizio incoraggiante, Hakan Calahnoglu si è progressivamente spento, fornendo prestazioni tutt'altro che indimenticabili

Dopo un inizio incoraggiante, Hakan Calahnoglu si è progressivamente spento, fornendo prestazioni tutt'altro che indimenticabili con la maglia dell'Inter . Simone Inzaghi lo ha fortemente voluto e. come riporta gazzetta.it, lo ha subito messo al centro del suo progetto. Ma le sue ultime partite incolore e le frequenti sostituzioni sono la testimonianza che l'allenatore nerazzurro sta ancora cercando il suo 'terzo uomo' a centrocampo al fianco di Brozovic e Barella:

"Oggi Calhanoglu sembra quasi un corpo estraneo nei meccanismi di Inzaghi, tanto da collezionare sostituzioni in sequenza. Nei piani del tecnico riveste un ruolo centrale (...) ma è significativo il fatto che non abbia ancora terminato una partita intera. Il turco ha raccolto consensi solo con la Fiorentina, firmando l’assist per il gol del sorpasso di Dzeko. Poi solo cambi e uscite dal campo a testa bassa dopo circa un’ora di gioco, lasciando il posto ai vari Sensi, Vidal (due volte), Gagliardini e Vecino, segno che Inzaghi sta ancora cercando l’interprete migliore nel terzetto di centrocampo accanto agli inamovibili Brozovic e Barella".