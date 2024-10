Sky – Inchiesta ultras, Inzaghi ha collaborato in totale trasparenza: ad Appiano era…

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito stamani a Milano dagli investigatori della Squadra Mobile che si occupano dell'inchiesta sui capi ultrà di Inter e Milan. Il tecnico nerazzurro era citato in un'intercettazione con Marco Ferdico, esponente di spicco degli ultrà interisti in cui Ferdico lo sollecitava a intervenire presso il presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul dell'anno scorso.