Inchiesta ultras, Inzaghi a Ferdico: “Ma davvero non tifate in una finale? Tifosi viola indiavolati”

"Allora la situazione e' questa...noi al quindicesimo abbiamo deciso di cantare per il bene dell'Inter... tu pensa mister che noi dovevamo fare un tempo di sciopero...no quindici... sono salito sulla balaustra e ho fatto cantare al quindicesimo...ho discusso anche con qualcuno del mio direttivo". Ferdico "ha esplicitamente chiesto a Inzaghi di intervenire con la societa', o meglio direttamente con Marotta, al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti" con queste parole: "Te la faccio breve Mister...ci hanno dato 1.000 biglietti...noi ci siamo fatti due conti...ne abbiamo bisogno 200 in piu' per esser tranquilli...ma non per fare bagarinaggio mister... arriviamo a 1200 biglietti? Questa e' la mia richiesta".