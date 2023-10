Sky – Inzaghi cambia idea: zero turnover, ecco la formazione. Tutti recuperati tranne Arnautovic

Ancora una partita, poi ci sarà la sosta. Domani l'Inter affronta il Bologna al Meazza, una gara da non sottovalutare per i nerazzurri. Secondo quanto riporta Sky Sport, Simone Inzaghi potrebbe confermare l'undici che ha battuto il Benfica. L'orientamento del tecnico nerazzurro sarebbe quello di schierare Sommer , in difesa Pavard , Acerbi e Bastoni .

Sulle fasce Dumfries e Dimarco. BarellaCalhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo, mentre in attacco Thuram-Lautaro. Tra le possibili alternative se Inzaghi dovesse cambiare idea per avere giocatori diversi, c'è sicuramente Sanchez. A centrocampo è pronto Asllani. Intanto recuperati Sensi e Frattesi in vista della gara contro la squadra di Thiago Motta.