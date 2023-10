FCIN1908 / Inter, Arnautovic unico indisponibile: in gruppo anche Sensi e Frattesi

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista del match contro il Bologna, ottava giornata di campionato, in programma domani pomeriggio alle ore 15 a San Siro. Secondo quanto appreso da Fcinter1908, l'unico indisponibile sarà Marko Arnautovic, ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio e che quindi sarà costretto a saltare la sfida contro la sua ex squadra. Rientrati in gruppo anche Stefano Sensi e Davide Frattesi, che torneranno nella lista dei convocati.