Inter, martedì Inzaghi avrà “il suo Luis Alberto”: Calhanoglu. Simone ha un compito

Il turco arriva martedì a Milano e si metterà a disposizione di Simone Inzaghi: questo il compito del tecnico per lui

Sarà lui a prendere sulla carta il posto di Eriksen. Calhanoglu è stato preso al volo dall’Inter, ma da quanto emerso mercoledì durante la presentazione di Inzaghi , si è capito come il tecnico piacentino abbia non solo dato il suo avallo all’operazione - difficile potesse bloccarla, stante la situazione economica del club e quella di Eriksen -, ma soprattutto l’abbia sposata in pieno.

Inzaghi punterà molto sul turco, lo schiererà da mezzala sinistra in un ruolo dove al Milan, per esempio, non è mai riuscito a spiccare il volo, nonostante qualche tecnico lì lo abbia provato. Inzaghi però ci crede e dalle sue parole si è evinto quanto si aspetti da lui. I numeri fra lui e Luis Alberto in fondo, non si discostano molto: Calhanoglu in Serie A ha messo insieme 22 gol e 34 assist in 135 partite; Luis Alberto 31 e 39 in 140 gare. La differenza? Nella costanza di rendimento, il difetto principale del turco su cui dovrà lavorare molto Inzaghi".