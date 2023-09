Inzaghi sempre più condottiero dell’Inter: il rinnovo un premio. Ora il colpo grosso

Simone Inzaghi e l'Inter insieme fino al 2025. Il club ha annunciato il rinnovo del tecnico, al terzo anno consecutivo sulla panchina nerazzurra, che ha firmato fino al 2025. Inzaghi era in scadenza al termine della stagione, ma il tema del rinnovo non è mai stato trattato con la fretta di dover chiudere subito il discorso. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, da entrambe le parti c’è sempre stata l’intenzione di proseguire insieme.

"L’annuncio arriva durante la sosta, dopo una partenza sprint dell’Inter in campionato con nove punti conquistati, otto gol segnati e nessuno subito. In vista c’è il derby in vetta, i nerazzurri ci arriveranno con un allenatore fresco di rinnovo e saldamente al suo posto sulla panchina: in due anni Inzaghi ha portato quattro coppe (due volte la Supercoppa e altrettante la Coppa Italia) e ha trascinato l’Inter in finale di Champions League, persa contro il Manchester City a Istanbul. Ora c’è da inseguire il colpo grosso: lo scudetto e la seconda stella. Inzaghi sempre più condottiero dei nerazzurri: il rinnovo è un premio al lavoro svolto fino a questo momento".