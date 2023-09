Klaassen al lavoro: obiettivo, l’esordio con l’Inter. In testa il derby e… Sneijder

Il centrocampista olandese non è stato convocato dalla sua Nazionale: sfrutterà la sosta per velocizzare il suo ambientamento in nerazzurro

Sono ben 17 i calciatori dell'Inter convocati dalle rispettivi Nazionali. In questo lungo elenco non figura Davy Klaassen, l'ultimo arrivato in casa nerazzurra: l'ex capitano dell'Ajax non sarà impegnato in questi giorni con l'Olanda (a differenza degli altri nerazzurri de Vrij e Dumfries), e rimarrà così ad Appiano Gentile. Una sosta per certi versi "benedetta" dal centrocampista, che potrà così intensificare e accelerare il suo processo di inserimento nella nuova realtà interista.