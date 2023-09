Sky – Inter, Sanchez unico assente ad Appiano. Inzaghi ha un vero dubbio per il derby

Manca solo Alexis Sanchez all'appello in casa Inter: ecco il vero dubbio di formazione di Inzaghi per il derby

Arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile a margine dell’allenamento dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, l’unico giocatore che ancora non è arrivato è Alexis Sanchez. Per una difficoltà logistica nei voli, il cileno arriverà nelle prossime ore: da capire se si allenerà in solitaria in serata o direttamente domani. Per il resto, Inzaghi ha un grosso dubbio di formazione verso il derby.