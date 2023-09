Inter, quanta abbondanza: Inzaghi in panchina ha più di 90mln. Ecco le armi per il derby

"Se si gira verso la panchina, il tecnico interista vede quasi novanta milioni di acquisti tutti da sfruttare, considerato anche che le uniche novità viste finora dall’inizio sono Sommer (pagato 6) e Thuram, arrivato a parametro zero (...). Inzaghi dovrebbe cambiare molto poco: i nuovi equilibri vanno ancora costruiti e consolidati, ma il derby può essere uno spartiacque anche per le gerarchie. Frattesi è all’Inter per riscriverle, ma Mkhitaryan ha la classe e l’orgoglio del vecchio campione e tra l’ex giocatore del Sassuolo e Barella ci può anche essere convivenza, come ha dimostrato la Nazionale (con il trasloco di Nicolò a sinistra)".