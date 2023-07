Highlander Inzaghi: terzo anno all’Inter, non accadeva da 15 anni. In testa un solo obiettivo

"Il tecnico di Piacenza inizierà la terza stagione consecutiva alla guida dell'Inter, un risultato che non è stato centrato per esempio dal vincitore del triplete José Mourinho, da Luciano Spalletti e da Antonio Conte (...). Stramaccioni, Mazzarri e Mancini (nella sua seconda avventura interista) sono durati ancora meno, diciamo una stagione intera e... un pezzetto. Poi per motivi diversi l'addio. Pochi mesi sulla panchina nerazzurra per Benitez, Leonardo, De Boer e Pioli; addirittura un manciata di settimane per Gasperini e per il traghettore Vecchi".