UFFICIALE – Inter saluta Handanovic: “Grazie Samir. Leader e capitano coraggioso”

"Un traguardo storico e prestigioso per il portiere sloveno che è anche il secondo straniero con più presenze nella storia della Serie A, davanti a lui solo Javier Zanetti (615 partite, tutte con l'Inter). Altrettanto prestigioso è anche il record di rigori parati in campionato: sono 32 in totale. Nessuno come lui nella storia della Serie A. Una carriera straordinaria in cui in nerazzurro oltre allo Scudetto, può vantare 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Ad Handanovic vanno i saluti, i ringraziamenti e l'affetto sincero di tutti i tifosi e di tutta la famiglia nerazzurra. Grazie, Samir!".