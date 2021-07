Sky – Inter, che impatto di Inzaghi: ad Appiano un martello, già in empatia col gruppo

Un impatto più che positivo, una buona empatia stretta con il gruppo e un lavoro che procede nel migliore dei modi

L'emittente, infatti, descrive un Inzaghi che, alla prima esperienza con una big della Serie A, si è calato molto bene nella parte, affrontando la sfida in maniera molto tranquilla, creando un ottimo rapporto con tutta la rosa attualmente a sua disposizione e spremendo fisicamente i giocatori, per creare le migliori basi in vista dell'inizio della stagione. La squadra, conclude Sky, sta iniziando a recepire i dettami del suo allenatore. In campo, già si nota qualcosa della filosofia di Inzaghi, che ha tutte le intenzioni di eguagliare i risultati del predecessore Antonio Conte, e scrivere pagine importanti di storia nerazzurra.