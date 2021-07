Inter, Lukaku felice con Inzaghi: “Dopo la prima chiamata Simone lo ha conquistato così”

La stagione non è ancora iniziata e il ritiro dell'Inter è alle prime battute, ma tra Inzaghi e Lukaku sembra già scoccata la scintilla

"Il numero 9, ancora prima di iniziare la campagna europea, ha apprezzato quella prima chiamata di presentazione e anche le successive manovre di avvicinamento. Nei suoi anni di Lazio Inzaghi non è mai stato un padre padrone col bastone in mano, ma un fratello maggiore abituato ad ascoltare confidenze e a dare consigli. Questo spiccato lato umano ha conquistato immediatamente Romelu, che alla Pinetina domenica sera si è presentato con un buon umore che di solito non accompagna chi torna dalle ferie. Anche nei primi giorni di ritiro il belga ha mostrato la voglia di sempre, nonostante in panchina non ci sia più il vecchio maestro".