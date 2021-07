L’Inter studia il nome da prendere subito a zero: “Ritenuto un talento purissimo”

L'Inter mette gli occhi sul futuro, con il chiaro intento di bruciare la concorrenza e portarsi a casa uno dei maggiori talenti in ascesa

L'Inter mette gli occhi sul futuro, con il chiaro intento di bruciare la concorrenza e portarsi a casa uno dei maggiori talenti in ascesa del calcio italiano. Stiamo parlando di Samuele Vignato, classe 2004 del Chievo Verona, escluso dalla Serie B. Secondo quanto scrive calciomercato.com, i problemi della società gialloblù potrebbero facilitare l'arrivo a costo zero del giovane calciatore:

"I nerazzurri ne studiano i progressi da diverso tempo. Quest'anno, seppur giovanissimo, Samuele Vignato ha già potuto debuttare in serie B, mentre con la maglia della Primavera è stato assoluto protagonista con 14 gol e 11 assist. Ritenuto un talento purissimo, il più piccolo dei Vignato agisce soprattutto nella zona centrale della campo, da trequartista. A oggi, con la situazione del Chievo Verona non ammesso in B, potrebbe addirittura liberarsi a zero ed essere quindi una grande opportunità di mercato", si legge su calciomercato.com.