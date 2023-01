Gagliardini, curioso destino: esce Lautaro e diventa capitano per la prima volta. Ma sarà addio

Prima volta in assoluto per Roberto Gagliardini che si toglie lo sfizio di diventare per una manciata di minuti il capitano nerazzurro

Prima volta in assoluto per Roberto Gagliardini che, qualche mese prima di lasciare l'Inter e di iniziare una nuova avventura (il contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato), si toglie lo sfizio di diventare per una manciata di minuti il capitano nerazzurro. Scelto da titolare nel centrocampo interista contro la Cremonese e vicecapitano alle spalle di Lautaro, infatti, al momento dell'uscita dell'attaccante argentino, a circa 15' dalla fine della partita dello Zini, il centrocampista ex Atalanta ha raccolto i gradi in campo, data la maggiore anzianità rispetto ai compagni.