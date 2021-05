CorSera – Inzaghi-Inter, l’ufficialità slitta per colpa di Lotito: ecco il motivo

In casa Inter, Simone Inzaghi è già certo di sedere sulla panchina nerazzurra ma l'annuncio è slittato: ecco perché

In casa Inter, Simone Inzaghi è già certo di sedere sulla panchina nerazzurra ma l'annuncio è slittato. Il motivo? Lo racconta il Corriere della Sera. "Simone Inzaghi intanto non è ancora diventato ufficialmente la nuova guida dell’Inter: ieri ha avuto una video riunione con l’ad Marotta e il direttore sportivo Ausilio, ma la firma per ora slitta. Il motivo è presto detto: dopo lo sgarbo che Lotito reputa di aver subìto, il presidente dei biancocelesti tergiversa ora sul pagamento di una mensilità al suo ex tecnico".