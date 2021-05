Inter, i piani per l’estate: ad Appiano intorno al 10 luglio, poi tourneé negli USA

Dopo la firma, arrivata nella serata di ieri, l'Inter ha iniziato a programmare il futuro con il suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi

Dopo la firma, arrivata nella serata di ieri, l'Inter ha iniziato a programmare il futuro con il suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi . Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro sta progettando una tourneé negli Stati Uniti nella seconda metà di luglio:

"Con il nuovo allenatore l’Inter ha già iniziato a pianificare la prossima stagione. Anche dal punto di vista operativo. Il ritiro precampionato inizierà ad Appiano intorno al 10 luglio, la data esatta non è stata ancora fissata. Sarà un ritiro inizialmente senza i nazionali impegnati tra Europeo e Coppa America. Ma la novità è che non tutta la fase iniziale della stagione si svolgerà alla Pinetina. L’Inter sta infatti organizzando una tournée negli Stati Uniti, da effettuare nella seconda metà di luglio. C’è ancora un margine di dubbio legato al Covid, intorno a questa possibilità. Ma in casa nerazzurra c’è fiducia".