Inter, movimenti in mediana. Inzaghi, sì a Gagliardini. Non solo lo Shakhtar su Sensi

Il nuovo tecnico dell'Inter ragiona anche sulle seconde linee: anche Vidal e Vecino potrebbero partire

L'Inter è concentrata sulle cessione e sul big da sacrificare per sistemare le casse del club. i è in trattativa con il Psg, ma potrebbero arrivare offerte anche per Romelu Lukaku, il Chelsea è alla ricerca di un attaccante. Ma non solo, il nuovo tecnico Simone Inzaghi ragiona anche sulle seconde linee, tra cui Stefano Sensi.

"L'Inter non vorrebbe cederlo, anche per non rischiare una minusvalenza: nel 2019 al Sassuolo andarono circa 25 milioni, difficilmente che oggi a Milano possano chiederne più di 20. Nel frattempo lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi e la Fiorentina di Gattuso restano interessate. Focus ancora sul centrocampo, dove potrebbe partire Matias Vecino, chiuso con Antonio Conte: c'è il Napoli di Spalletti, con la giusta offerta Suning rinuncerebbe all'uruguaiano (in scadenza nel 2022). Da valutare la posizione di Roberto Gagliardini, sul quale Inzaghi potrebbe puntare come pedina per completare il reparto. In uscita, per motivazioni soprattutto economiche, c'è sicuramente Arturo Vidal", spiega Gazzetta.it.