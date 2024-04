E sarà un'Inter che avrà come obiettivo principale di nuovo lo scudetto, puntando a fare più strada possibile in Champions League e poi a fine stagione nel primo Mondiale Fifa per club. La ricetta di Marotta per continuare il ciclo virtuoso è prolungare subito non solo i contratti di Barella e Lautaro, ma soprattutto quello di Simone Inzaghi.

"Le sirene della Premier sono lusinghe importanti, anche il Liverpool ha preso informazioni sul tecnico neo campione d'Italia. Le parti si troveranno in questi giorni, sul tavolo ci sarà la proposta di Zhang («Inzaghi è stato un dono per l'Inter»), che prevede l'allineamento del contratto dell'allenatore a quello del management italiano (2027). La priorità di Inzaghi è di continuare a Milano, resta da capire se accettare davvero un prolungamento biennale (l'attuale accordo scade nel 2025) o se invece proseguire con i rinnovi annuali, come sempre stato finora (siamo alla terza rinegoziazione dell'accordo in 3 anni).

Dipenderà non solo dall'offerta economica, su quello l'accordo si troverà facilmente, con adeguamento dei 5,5 milioni attuali a stagione, ma più in assoluto dal futuro del club, sempre in attesa di nuovi soci, se non addirittura di una nuova proprietà. L'ambizione di Inzaghi sarebbe quella di poter competere ad armi pari con le grandi squadre d'Europa", chiude il quotidiano.

