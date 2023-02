Inzaghi non rischia: “Nessun esonero anche in caso di ko col Porto. Ma l’Inter si aspetta…”

opo la brutta sconfitta a Bologna, la settima in campionato, Simone Inzaghi è finito nuovamente nell'occhio del ciclone

Marco Macca

Dopo la brutta sconfitta a Bologna, la settima in campionato, Simone Inzaghi è finito nuovamente nell'occhio del ciclone. Sui social, tanti tifosi lo hanno messo sulla graticola, invocando decisioni da parte della società. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, però, bisogna sgombrare il cambio da ogni dubbio: l'Inter non ha alcuna intenzione di esonerare il suo allenatore, anche in caso di eliminazione dalla Champions League contro il Porto. Scrive la rosea:

"Inzaghi non rischia assolutamente di essere esonerato adesso e nemmeno nel malaugurato caso di eliminazione per mano del Porto il 14 marzo. In più non rientra nello stile dell'a.d. Marotta avvicendare un tecnico durante la stagione. Ciò premesso, i risultati deludenti ottenuti finora in A fanno porre alla società interrogativi in vista del futuro, della prossima stagione".

"Inzaghi ha rinnovato il contratto la scorsa estate fino al 30 giugno 2024 e guadagna quasi 5,5 milioni netti più bonus. Un paio già scattati complice la qualificazione agli ottavi di Champions e la conquista della Supercoppa. Il suo operato, però, verrà valutato in base all'andamento dell'annata nel suo complesso ed è inevitabile che un certo peso lo abbia il mancato ingresso nella lotta per il tricolore. La discriminante sarà il piazzamento finale. La dirigenza si aspetta di non peggiorare il secondo posto del 2021-22 e comunque di non uscire per nessun motivo dalle prime quattro".