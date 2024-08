"Sono contento. I ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo avuto qualche acciacco, ma cose molto lievi infatti a parte de Vrij penso di averceli tutti per Genova. C'è grande attesa per il debutto di sabato".

"Sono stati tre ottimi innesti che sono arrivati in una squadra che gioca da diverso tempo insieme. Ci aiuteranno nelle rotazioni perché sarà una stagione lunga. Ci sarà bisogno di tutti e dovrò essere bravo io di volta in volta a cercare di capire le rotazioni".

"Sono stati importanti perché il ciclo va avanti con lo stesso allenatore, staff e giocatori. Sono contento per loro perché se lo sono meritati, penso agli ultimi come Barella e Lautaro che sono due ragazzi con forte responsabilità nei confronti del club"

Lautaro in cosa può ancora crescere?

"Nei miei tre anni all'Inter ha fatto tutte ottime stagioni, è un giocatore in continua crescita. Probabilmente la fascia di capitano lo ha responsabilizzato ancora di più. Mi piace come lavora in campo e soprattutto come si comporta fuori come capitano, è un giocatore che aiuta tutti tantissimo".