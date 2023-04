Inzaghi: “Nulla da dire sull’impegno, perdere fa male. Lukaku? Avesse segnato…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, la terza consecutiva in campionato: "La mancanza di freddezza sotto porta? Sono 3 partite di campionato che non segniamo. Non ci era mai successo, quello che stiamo facendo in questo momento non basta. Il risultato non ci soddisfa, abbiano perso 2 partite in casa davanti ai nostri tifosi, che ci hanno incitato dall'inizio alla fine, si meritavano altro. Ci sono delle colpe. Nulla da dire sull'impegno, i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo essere più lucidi e cattivi, ma questo aspetto non riguarda solo gli attaccanti: si è creato tantissimo, perdere 1-0 questa partita fa tanto male".