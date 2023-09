Che fatica rinunciare a questo Frattesi: il piano di Inzaghi e gli incastri a centrocampo

"Eccolo qua. Il dilemma che, come prevedibile, si sarebbe prima o poi presentato a Simone Inzaghi: chi lasciare fuori a centrocampo? Con la doppietta segnata in azzurro all’Ucraina, Davide Frattesi si inserisce a gamba tesa nella corsa a una maglia da titolare all’Inter, dopo aver visto il campo solamente entrando dalla panchina nelle prime tre giornate". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'exploit in Nazionale di Frattesi. La doppietta dell'ex Sassuolo rifilata all'Ucraina è anche un messaggio a Simone Inzaghi che, tuttavia, per il momento sembra orientato a non modificare il tridente di centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.