Inzaghi: “Arnautovic unica brutta notizia. Pavard arrivato con grande entusiasmo. In attacco…”

L'Inter centra la quinta vittoria consecutiva. Al Castellani i nerazzurri battono l'Empoli con un eurogol di Federico Dimarco. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn. "Arnautovic ha avuto un infortunio importante, è l'unica brutta notizia che portiamo via oggi. Si stava inserendo bene, ha sentito qualcosa sul flessore, vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo avuto un ottimo approccio e pazienza, abbiamo creato tantissimo. L'ultimo quarto d'ora del primo tempo ci siamo adeguati al ritmo della partita e non abbiamo fatto benissimo. Poi abbiamo approcciato nuovamente bene la gara. Abbiamo avuto tante situazioni per fare il 2-0 e sappiamo che queste partite dobbiamo chiuderle".