Inzaghi: “Non mi sta bene perdere punti così, serve più concentrazione. Thuram? Scelta tecnica”

Si conclude con un pareggio casalingo il secondo mini-ciclo dell'Inter prima della seconda sosta per le nazionali. Nonostante il vantaggio di 2-0, i nerazzurri si sono fatti rimontare dal Bologna. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn: "È normale che sono arrabbiato come siamo arrabbiati tutti, è la seconda volta in vantaggio che non vinciamo. Nel primo caso abbiamo perso col Sassuolo, oggi abbiamo pareggiato su disattenzioni che non dobbiamo commettere. Nel primo tempo abbiamo fatto gol e potevamo farne altri, nel secondo tempo dopo il 2-2 è stato un monologo, ma due disattenzioni non possiamo permetterci a questi livelli perché sappiamo che squadra avevamo difronte. Mettiamo delle imprecisioni nelle partite e non vanno bene".