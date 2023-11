Inzaghi: “Partita di controllo contro la seconda. Benfica? Spero in Sanchez, Bastoni e Pavard no”

L'Inter esce dall'Allianz Stadium con un punto: dopo il gol di Vlahovic, è arrivata la risposta di Lautaro. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn: "Per come è venuto questo punto ce lo prendiamo. Non è semplice fare gol alla Juve, la squadra è rimasta concentrata, nelle distanze. Abbiamo fatto un grandissimo gol con un'ottima giocata. Sul gol della Juve dovevamo fare meglio perché abbiamo perso una palla che era nostra. Dovevamo andare sul tiro di Vlahovic. Nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo, ma per come si era messa la gara ci prendiamo questo pari. Alla vigilia non avrei firmato perché si voleva vincere".