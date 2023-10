Inzaghi: “Scudetto? Sappiamo cosa rappresenta, ma c’è responsabilità anche in Champions e coppe”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Roma 1-0. Queste le sue parole raccolte da FcInter1908: "E' una vittoria importantissima e meritata, grande segnale della squadra che è sempre rimasta lucida in partita: la Roma ha fatto un'ottima fase difensiva, non abbiamo mai perso le distanze e siamo sempre rimasti lucidi. Il contesto? Qualche finale l'ho fatta e l'abbiamo fatta: c'era un'atmosfera particolare ma come spesso accade a San Siro. I tifosi ci aiutano tanto, sono fantastici: con così tante partite dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, ogni 3-4 ci vede giudicati. Noi cerchiamo di fare il meglio per l'Inter.