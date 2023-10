LIVEBLOG Inter-Roma, i tifosi riassumono con un pullman il primo tempo

L'attesa è finita e il momento che tutti aspettavano è arrivato: Romelu Lukaku torna per la prima volta a San Siro da avversario e lo farà con la maglia della Roma. Ma l'Inter di Simone Inzaghi ha un obiettivo ben più grande in testa, ovvero quello di riprendersi la vetta della classifica. Oltre al match in campo, però, ce n'è un altro che viene giocato in contemporanea: quello sui social, con i tifosi nerazzurri pronti a scatenarsi commentando il tutto con la solita ironia.