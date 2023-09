Inzaghi: “Continuerò a fare turnover perché ho bisogno di tutti. Bravi a restare in partita”

Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, l'Inter pareggia in casa della Real Sociedad nella prima partita del girone di Champions League. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Avevo previsto che affrontavamo un avversario di valore, siamo stati bravi perché la prima ora non abbiamo fatto bene e abbiamo sofferto. Bravi a rimanere in partita, l'abbiamo pareggiata e alla fine volevamo vincere. Abbiamo toccato con mano quello che avevo detto alla vigilia".