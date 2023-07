Inzaghi, rinnovo più vicino. Inter convinta, dopo il Giappone la trattativa entrerà nel vivo

"Un’altra novità è che per la prima volta Inzaghi comincia la stagione nerazzurra con un contratto in scadenza. Sull’argomento ha giocato in difesa: «Ho detto ciò che penso alla società...». Dopo una finale di Champions giocata e altre due Coppe in bacheca, Simone pensa comprensibilmente di meritare un allungamento e lo ha riferito a chi di dovere. Il club è pronto a parlarne e a dare a Inzaghi il nuovo status meritato sul campo, ma non sarà il primo argomento in agenda visti i tanti nodi del mercato", spiega La Gazzetta dello Sport.