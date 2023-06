Inzaghi, solo Lukaku: l’Inter prepara l’offerta al Chelsea. Big Rom ha detto ai dirigenti…

7 gol e 4 assist nell'ultimo mese e mezzo. Sono i numeri che testimoniano quanto Romelu Lukaku sia importantissimo per l'Inter. Recuperata la forma migliore, Big Rom è tornato immarcabile per i difensori sfornando grandi prestazioni che hanno permesso alla squadra di Inzaghi di raggiungere il terzo posto. Come sottolinea Tuttosport, Simone Inzaghi non immagina un’Inter senza Lukaku. "Inzaghi, che ha molto legato con il giocatore in questa stagione, è fortissimamente determinato nel chiedere che il centravanti sia pietra angolare in un’Inter che punta a vincere lo scudetto".