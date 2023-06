Lukaku, Chelsea: “No al prestito, via solo a titolo definitivo”. Rom insiste, ma servono 40 mln

La telenovela Lukaku va avanti, ma non nel modo in cui sperava l'Inter. L'attaccante vuole rimanere in nerazzurro, ma la trattativa con il Chelsea non si sblocca. I Blues vogliono cedere Romelu solo a titolo definitivo, mentre l'Inter insiste per averlo in prestito.

"L’infinita querelle tra Chelsea e Romelu Lukaku si appresta a vivere un nuovo capitolo. Forse l’ultimo, stando al modo in cui le due parti si stanno approcciando al via della nuova stagione. Dal 1° luglio Lukaku tornerà un giocatore dei Blues, ma per quanto tempo ancora? Perché alla fine di questo lungo tira e molla, due cose sembrano scontate. La prima è che tra Chelsea e Lukaku non può esserci un futuro insieme; la seconda ci riporta all’attualità delle cose ed è il punto di inizio del capitolo finale: in questa fase di tensione massima, il Chelsea ha deciso che non accetterà più una cessione in prestito per il belga, che è libero di trovare la soluzione migliore, purché sul tavolo del Chelsea arrivi un’offerta per un trasferimento a titolo definitivo", spiega La Gazzetta dello Sport.