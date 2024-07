"Per l’Inter, comunque, il grande nodo della questione resta sempre lo stesso. Rodriguez non sarebbe un’operazione in linea con i criteri tracciati da Oaktree. Non è così giovane, né tantomeno un investimento a lungo termine. L’assenza di futuribilità, dunque, non convince i vertici del fondo. Tuttavia, trattandosi di un innesto complementare, non è da escludere che in futuro si possa derogare a certi dettami, almeno per questo caso specifico. Specialmente se Inzaghi dovesse fare pressione per avere proprio lo svizzero come alternativa nel reparto", aggiunge Gazzetta.