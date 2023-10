Sky – Torino-Inter, due titolari verso un turno di riposo: la probabile di Inzaghi

A destra, al posto dell'olandese, avanza Darmian, con Dimarco sull'altra fascia. Confermato, invece, il tridente in mezzo con Calhanoglu regista e Barella con Mkhitaryan come mezzali. Frattesi, invece, potrebbe trovare spazio dal 1' in Champions o contro la Roma, al posto di Barella. In attacco, confermati Lautaro e Thuram.