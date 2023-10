Scommesse, a Procura Milano denuncia Casale a Corona. Altri giocatori pronti a…

E' stata ricevuta in Procura a Milano la querela sporta da Nicolo' Casale contro Fabrizio Corona, Dillinger News e Striscia La Notizia, in cui ipotizzano i reati di diffamazione aggravata, rivelazione di segreto d'ufficio e calunnia per aver tirato in ballo il difensore della Lazio nella vicenda del calcio e delle scommesse.