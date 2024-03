Rispetto alla gara con il Venezuela, il c.t. azzurro pensa a diversi cambi nell'undici titolare. Quattro i nerazzurri in campo

Archiviata la gara contro il Venezuela, l'Italia domani affronterà l'Ecuador nella seconda amichevole del tour americano. Luciano Spalletti pensa a una serie di cambi rispetto alla gara vinta contro i venezuelani. Secondo quanto riporta Sky Sport, in campo ci sarà molta Inter che sta dominando la serie A con Darmian , Bastoni , Barella e Dimarco attesi nell'undici titolare.

Dopo il match la squadra farà ritorno in Italia dove i nerazzurri si ritroveranno ad Appiano mercoledì dopo alcuni giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Nel mirino la gara con l'Empoli in programma lunedì di Pasquetta dove i nerazzurri andranno a caccia dei tre punti per avvicinarsi alla seconda stella.