Juve-Inter, Inzaghi cambia tutto: fuori Asllani e Bellanova. C’è Handanovic, torna Dimarco

L'Inter che scenderà in campo contro la Juventus questa sera all'Allianz Stadium nell'andata delle semifinali di Coppa Italia potrebbe essere molto diversa rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore.

Secondo quanto filtra, infatti, Asllani e Bellanova, indicati come titolari dai più, dovrebbero partire dalla panchina a vantaggio di Brozovic davanti alla difesa e di D'Ambrosio in difesa, con lo spostamento di Darmian nei cinque di centrocampo. In porta giocherà Handanovic, mentre sulla fascia previsto il rientro di Federico Dimarco. Ecco la probabile formazione dell'Inter: