Zazzaroni: “Ecco perché dissi RSA Inter. Meno forte di un anno fa. E smettetela di dire che…”

"Ho esaltato Simone per anni, gli ultimi 2 in particolare. Ho un rapporto quasi fraterno, lo rispetto, lo stimo, è cresciuto tantissimo", ha detto Zazzaroni

"Io critico Inzaghi? Ho esaltato Simone per anni, gli ultimi 2 in particolare. Ho un rapporto quasi fraterno, lo rispetto, lo stimo, è cresciuto tantissimo. Smettiamola di dire che parlo solo di Allegri. Inter più forte della Juve ma è meno forte dell'anno scorso, lo ripeterò tutta la vita. Può vincere o no, quando ho parlato di RSA dell'Inter è perché hanno preso giocatori tutti over 33,34, tranne Frattesi e Thuram. Hanno preso Cuadrado, Sommer, Arnautovic"