Sky – Kulusevski va alla Juve, mancano solo le firme: superata l’Inter, le cifre

Dejan Kulusevski sembrava ormai ad un passo dall’Inter. I nerazzurri hanno incontrato l’Atalanta nei giorni scorsi, cercando di strappare una promessa, anzi più di una promessa, per il prossimo giugno. Ma la sorpresa si è materializzata nelle ultime ore. E la sorpresa, secondo Sky Sport, si chiama Juve.

I bianconeri, non nuovi a blitz sugli obiettivi di mercato dell’Inter, avrebbero sopravanzato i nerazzurri nella trattativa con l’Atalanta, tanto da aver messo “le mani” sul talento oggi in prestito al Parma. “Mancano sole le firme”, affermano a Sky.

“I due club e il giocatore avrebbero trovato l’accordo di massima sulla base di 35 milioni, fino ad arrivare a 45 bonus compresi. Al giocatore ingaggio da 2 milioni per cinque anni. L’operazione si perfezionerebbe a giugno, ma ci sono spiragli che si concluda tutto già nella sessione invernale di calciomercato. E in quel caso, la temporanea contropartita tecnica per il Parma sarebbe Pjaca. Superata dunque la concorrenza dell’Inter, che pure aveva il centrocampista nel mirino”, riferisce l’emittente.