Sky – Pavard-Inter, il Bayern per liberarlo pensa a Kalulu del Milan: lo scenario

Il Bayern Monaco è alla ricerca del sostituto di Benjamin Pavard e l’Inter resta in attesa. I due club hanno già l’accordo per il difensore francese, lo stesso giocatore ha l’intesa con il club nerazzurro. Secondo Sky Sport, l’ultima idea dei bavaresi per liberare Pavard porta a Pierre Kalulu del Milan.