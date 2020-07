ESCLUSIVA Kessler (BILD): “Alaba interessa molto all’Inter ma lui ha dei dubbi. E Perisic…”

Asse caldo, caldissimo sull’asse Milano-Monaco di Baviera. Perché le voci si rincorrono velocissime, attraversano le Alpi in men che non si dica e infiammano il mercato. Trattative più o meno avviate, ipotesi più o meno clamorose e piste suggestive. Sul tavolo, tra Inter e Bayern Monaco, molti nomi. Quello che infiamma di più i tifosi nerazzurri è essenzialmente David Alaba, in scadenza di contratto nel 2021 con il club tedesco e, secondo molti media, nel mirino di Marotta e Conte per la prossima stagione. Ma in gioco c’è anche il futuro di Ivan Perisic, che quest’anno ha giocato in prestito con i bavaresi e con un riscatto ancora in bilico. Senza contare Thiago Alcantara, che vorrebbe andar via dalla Germania e che è sotto la lente d’ingrandimento di tanti grandi club europei. Di tutti questi temi, FCInter1908.it ha parlato con Philipp Kessler, giornalista della BILD e corrispondente della nota testata tedesca per il Bayern Monaco.

Ci sono molte voci su un presunto interesse dell’Inter nei confronti di Alaba. E’ vero che il club nerazzurro lo ha richiesto? Sarebbe una destinazione gradita al giocatore?

Da quello che so, quello di Alaba è un profilo che interessa molto all’Inter, Conte è un suo grande estimatore. Al momento, però, non c’è alcun accordo. Alaba, a quanto ci risulta, avrebbe qualche dubbio sulla destinazione nerazzurra. Si parla di un interesse di PSG, Chelsea e Manchester City. Ma i dirigenti del Bayern Monaco sono molto tranquilli sul fatto che da queste società non arriveranno affondi concreti. Piuttosto, i due club realmente interessati al giocatori sono Real Madrid e Barcellona.

Ci sono stati dei contatti tra l’Inter e gli agenti del giocatore?

Questo è quanto sostengono alcuni media in Italia (Sport Mediaset in particolare, ndr). Queste voci, però, non trovano riscontro in ciò che risulta a noi della BILD. Non credo proprio che ci siano stati dei contatti diretti tra l’entourage del giocatore e l’Inter.

Come procede la trattativa tra il giocatore e il Bayern Monaco per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021?

È un poker difficile. Alaba vuole diventare uno dei giocatori più pagati del Bayern. Dovrebbe guadagnare circa 15 Mlioni € lordi all’anno inclusi i bonus adesso. Dal lato giocatore (inclusi Il suo agente e padre George e il suo nuovo agente Pini Zahavi) dovrebbero rivendicare di più ora.

Alaba conosce il suo valore. L’austriaco è maturato molto, ora è anche un leader in campo. Ora lo è anche da difensore centrale, anche se ha giocato per gran parte della sua carriera come laterale sinistro e in difesa, in quei ruoli, il Bayern ha due campioni del mondo come Jérôme Boateng e Lucas Hernández. Ecco perché penso che Alaba stia guadagnando più apprezzamento finanziario.

Al Bayern Monaco in questa stagione ha giocato in prestito (con diritto di riscatto) Ivan Perisic, proprio dall’Inter. Pensi che il club tedesco lo riscatterà?

Al momento non sembra proprio che il Bayern deciderà di acquistarlo a titolo definitivo. Ha più di 30 anni e guadagna molto per la nuova politica del club, che non vuole costi eccessivi. Ma non escludo un ripensamento, anche perché in questa stagione è piaciuto per quello che ha fatto in campo, ma anche per il modo in cui si è inserito nella realtà Bayern. Al momento, però, ripeto: la sensazione è che dalla Baviera non lo riscatteranno.

Cosa puoi dirci di Thiago Alcantara? Anche per lui si è parlato di un interesse dell’Inter…

E’ un giocatore fantastico, un ragazzo umile e con i piedi per terra, ben voluto da tutti i compagni. Ha tecnica, visione di gioco. E’ fantastico persino in difesa. Non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, anche se era praticamente già tutto fatto. L’allenatore del Bayern, Flick, sta lottando affinché resti. Ma sembra che Thiago stia pensando fortemente di iniziare una nuova avventura all’alba dei 30 anni (che compirà ad aprile 2021, ndr). Da settimane si vocifera che il Liverpool sia interessato ad acquistarlo. Jürgen Klopp è un suo grande estimatore. Ma con più probabilità Thiago tornerà in Spagna. I dirigenti del Bayern affermano che non ci sono ancora offerte ufficiali per lui sul tavolo delle trattative. Posso immaginare Thiago in qualsiasi grande squadra del mondo. Ma non penso che andrà all’Inter. Secondo me i nerazzurri hanno una squadra forte, ma non sono ancora pronti a vincere la Champions League. E questo è uno dei suoi più grandi obiettivi.

Com’è vista l’Inter in Germania in questo nuovo corso targato Marotta e Conte? C’è la sensazione che i nerazzurri possano presto tornare fra le grandi d’Europa?

La gente sta riconoscendo il fatto che l’Inter stia risorgendo. E’ stata anche in grado di contendere il primato nella classifica di Serie A alla Juventus nella prima parte di stagione. Ecco perché c’è la convinzione che, se continueranno a investire nella squadra, potranno presto tornare fra le grandi d’Europa. Hanno giocatori forti e dirigenti molto bravi. In generale c’è comunque la percezione di una rinascita del calcio italiano, dopo anni in cui era solo la Juventus a farla da padrona.