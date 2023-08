ESCLUSIVA Kessler: “Pavard? Tuchel voleva tenerlo, lui entusiasta dell’Inter. Erano mesi…”

Pensi che Pavard sia un grande acquisto per l'Inter? — Sicuramente. Ma si tenga presente che ha sempre voluto giocare come difensore centrale. È molto solido, un top player. Non commette molti errori. Può giocare anche come esterno di destra. Sa come segnare gol, ma non aspettatevi che corra su e giù sulla fascia destra come, per esempio, al Bayern fa Alfonso Davies sulla sinistra.

Il Bayern deve trovare necessariamente un sostituto prima di lasciar andare Pavard? — Questa sarebbe la soluzione ideale.

Pensi che il Bayern darà il via libera a Pavard per volare a Milano oggi? — Non penso. Ma le visite mediche saranno probabilmente entro questa settimana.

Ci sono state tensioni tra Pavard e il Bayern Monaco a causa della sua chiara volontà di andare via? — No. Tuchel voleva combattere per lui, per trattenerlo. Ma il club sapeva del suo desiderio di cambiamento. Pavard ha insistito per andarsene. Non c'è bisogno di trattenere un giocatore che vuole andare via. Non voleva firmare un nuovo contratto e l'anno prossimo si sarebbe liberato a parametro zero. Ora si è trovato un compromesso che va bene a tutti e che garantisce al club almeno un buon compenso per lui.

Inzaghi ha detto pubblicamente di volere Pavard. Sai se i due si sono già parlati? — Non lo so. Ma ne sono abbastanza sicuro perché è molto entusiasta di andare all'Inter. Il piano che il club gli ha presentato gli piace.

