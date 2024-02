Inter, Klaassen scalda i motori: segnali positivi, il suo momento è arrivato?

Le attenuanti, però, ci sono, e sarebbe scorretto non considerarle: arrivare da un campionato completamente diverso come quello olandese, non conoscere la lingua del nuovo Paese, saltando completamente la preparazione estiva, di sicuro non aiutano l'inserimento in un contesto tutto nuovo. Senza dimenticare la concorrenza spietata che l'olandese si ritrova: Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan compongono un terzetto con pochi eguali in Europa, con automatismi registrati e conosciuti a memoria, e alle loro spalle scalpita Frattesi, uno con l'argento vivo addosso, il colpo più costoso dell'estate nerazzurra, spesso titolare anche in Nazionale. Ma proprio l'infortunio - non grave - dell'ex Sassuolo apre le porte a Klaassen, alla vigilia di un nuovo e decisivo tour de force che vedrà l'Inter affrontare Roma, Salernitana e Atletico Madrid nel giro di 10 giorni.

Le parole di Inzaghi — A tutto ciò si aggiungono le dichiarazione rilasciate da Simone Inzaghi al termine della gara contro la Juventus, in cui Klaassen è sceso in campo nei minuti finali: "Un giocatore che meriterebbe più spazio, è un grandissimo. Ha fatto più di 100 gol in carriera, è un ragazzo straordinario". Parole che hanno fatto seguito a quelle pronunciate dopo il match contro la Fiorentina: "Klaassen meriterebbe di giocare molto di più per come si allena".

Difficile pensare che il tecnico dell'Inter possa rinunciare al trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan contro la Roma, ma è anche vero che non potranno giocare sempre e per tutta la durata dell'incontro: Klaassen, con Frattesi out, è la prima alternativa ai titolari, e Inzaghi sembra voglia dargli maggior minutaggio. E chissà, magari una maglia da titolare contro la Salernitana, alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Curiosamente, proprio contro i campani l'ex Ajax ha giocato la sua prima e fin qui unica partita di Serie A dall'inizio: un cerchio che a modo suo si chiuderebbe, e che potrebbe rappresentare un nuovo inizio.

