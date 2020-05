Sport – Lautaro, accordo di 5 anni col Barça con una certezza importante. Inter in lotta per…

Il Barça è alla ricerca di un centravanti e, in attesa di capire come evolverà la situazione Neymar al Psg, l’obiettivo numero per i catalani è Lautaro Martinez. Il Barcellona è in contatto con l’Inter e porta avanti la trattativa, ma può contare sulla volontà del Toro di raggiungere Messi in Spagna.

Secondo quanto si legge su Sport, infatti, “Ci sarebbe già un accordo economico per le prossime cinque stagioni; il club blaugrana è riuscito a convincere il calciatore con il suo progetto sportivo. Lautaro sa che sarà il protagonista indiscusso del Barça, nonostante la presenza di Luis Suárez. O giocheranno con due punte o verrà scelto quando Quique Setién punterà su un solo attaccante”.

“Lautaro non uscirà e non dirà nulla pubblicamente. Né ora né nelle prossime settimane. Ha già chiarito all’Inter quali sono le sue preferenze e vuole giocare al Camp Nou con Leo Messi. Il club italiano, che sta lottando per trattenerlo, sa già che non sarà in grado di organizzare un’asta per vendere Lautaro al miglior offerente. Il fatto che Lautaro voglia solo andare al Barça ha lasciato l’Inter senza altra scelta se non continuare a trattare col Barça per trovare un accordo”, spiega il portale spagnolo.