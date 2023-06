Lautaro: “Già battute squadre top come il City, vogliamo la coppa. Tra Dzeko e Lukaku…”

Sulla finale col City: Non ci sono dubbi sul fatto che siano una delle migliori squadre del mondo. Giocano un calcio che mi piace molto e saranno sicuramente un avversario molto duro da affrontare. Ma durante tutta la Champions League abbiamo già affrontato squadre toste e abbiamo giocato molto bene. Dobbiamo goderci questa partita perché non giochi una finale di Champions tutti i giorni. È un sogno che diventa realtà per noi, quello che ci resta da are è lavorare duro e giocare al meglio possibile. E speriamo che la squadra migliore possa vincere, con noi che alzeremo il trofeo alla fine della partita.

Sul legame tra l'Inter e l'Argentina: Dal primo giorno in cui sono arrivato in questo club, mi hanno fatto sentire come parte di una famiglia. Sono cresciuto tanto qui ed è una cosa molto importante per un giocatore. Sapevo che qui sono passati tanti argentini come Milito, Zanetti, Cambiasso e Samuel, che hanno fatto cose straordinarie. È una bella responsabilità portare questa bandiera. Sono molto orgoglioso di quello che ho raggiunto qui e continuo a dire che bisogna lottare per fare ancora di più.

Sul feeling con Dzeko e Lukaku: "Sono due giocatori diversi. A Edin piace avere il pallone, viene incontro e collega il gioco coi compagni, mentre Romelu preferisce attaccare gli spazi e si porta dietro i difensori così da creare spazio per l'altro attaccante. Mi trovo molto bene con entrambi. Cerco di adattarmi a loro e a quello di cui necessita la squadra. Se devo attaccare lo spazio per liberare campo per Edin lo faccio senza problemi, la stessa cosa vale con Lukaku.

Su Inzaghi: È sempre importante sapere come si vuole giocare e capire le idee del tecnico. Continuare a cambiare non significa che le cose vadano bene, quando hai un'idea chiara, studi le partite e gli avversari, le cose diventano più semplici. Stiamo molto bene con l'allenatore perché lavora molto bene e prepara le gare alla grande. Dal punto di vista mentale queste gare non hanno bisogno di stimoli per l'importanza della partita.