Di Marzio – Mercato Inter, Nacho ha scelto il Real Madrid: rinnovo ad un passo

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un interesse dell'Inter per Nacho Fernandez, difensore classe 1990 in scadenza di contratto con il Real Madrid.

Il rinnovo del duttile difensore sembrava un'ipotesi remota ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Nacho è ad un passo da rinnovare il suo contratto con il club madrileno per un'altra stagione. In attesa di comunicati ufficiali, l'Inter è costretta a cambiare obiettivo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.