Lautaro leader, l’Inter lo blinda: entro fine 2023 il rinnovo. Tutti i dettagli

Insieme ancora a lungo, forse per sempre. L'Inter e Lautaro Martinez si amano come il primo giorno e insieme progettano il futuro. Il club nerazzurro non ha dubbi: l'argentino dovrà diventare una bandiera ed è al lavoro per prolungare il contratto del Toro, che ieri, in occasione della cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro (20° posto per lui), ha dichiarato amore all'Inter.