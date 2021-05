In Spagna ci riprovano: “Lautaro-Barça, si può. E dall’Inter fanno sapere che…”

Il Mundo Deportivo torna alla carica: con il passaggio al nuovo agente, il futuro di Lautaro Martinez è tutto da scrivere

A distanza di diversi mesi, in Spagna tornano alla carica: Lautaro Martinez torna ad essere una pista di mercato per il Barcellona, nonostante l'Inter e lo stesso giocatore abbiano fatto sapere a più riprese di voler andare avanti insieme. L'indiscrezione è però del Mundo Deportivo, che ha appreso come le trattative per il rinnovo di contratto con l'Inter siano tornate alla fase iniziale a causa del cambio di procura da parte del centravanti argentino. Alejandro Camano, infatti, non avrebbe avviato alcun dialogo con i nerazzurro, che hanno trattato l'adeguamento con l'ultimo entourage del Toro.