Libero – Inter, 3 rinnovi in arrivo. Mercato, Zhang taglia: 5 ai saluti?

Il quotidiano Libero racconta del presidente dell'Inter Steven Zhang, impegnato su più fronti tra presente e futuro

Un'agenda fittissima. Dopo il ritorno a Milano, il calendario di Steven Zhang è pieno d'incontri e di decisioni non rinviabili. Il presidente dell'Inter deve giocare più partite. Libero spiega: "C’è quella economica, con i fondi Bain Capital e Oaktree entrati in gioco con i 250 milioni di prestito a Suning per ridare fiato all’Inter e la possibilità di pagare stipendi e scadenze. C’è poi l’aspetto di campo, anch’esso legato alla questione finanziaria. Antonio Conte, 12 milioni di ingaggio e scadenza nel 2022, per poter rinnovare (sta girando voce che la cifra proposta al mister sia inferiore) ha necessità di veder confermati i migliori".